Sınırdan 40 kilogram mücevher kaçırmaya çalışan Azeri’ye gözaltı

Gürcistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan-Türkiye sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan otobüsle 36 kilogram altın ve 4 kilogram gümüş mücevher geçirme girişiminde bulunan Azerbaycanlı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gürcistan Maliye Bakanlığı, bir Azerbaycanlının 36 kilogram altın ve 4 kilogram gümüş mücevheri, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’den Gürcistan’a geçirme girişiminde bulunduğunu açıkladı. Şahsın gözaltına aldığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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