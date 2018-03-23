Sınırdan 40 kilogram mücevher kaçırmaya çalışan Azeri’ye gözaltı

Gürcistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan-Türkiye sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan otobüsle 36 kilogram altın ve 4 kilogram gümüş mücevher geçirme girişiminde bulunan Azerbaycanlı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan Maliye Bakanlığı, bir Azerbaycanlının 36 kilogram altın ve 4 kilogram gümüş mücevheri, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’den Gürcistan’a geçirme girişiminde bulunduğunu açıkladı. Şahsın gözaltına aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.