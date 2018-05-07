Sınırı geçmeye çalışan 4 DEAŞ'lı yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü kadın 4 kişiyi sınır hattında yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin götürüldükleri emniyette yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Emniyette sorguları tamamlanan 4 DEAŞ üyesi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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