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Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan'da gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

CEZASI BELLİ OLDU Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan tarafına geçtiği için gözaltına alınan ve adı açıklanmayan Türk vatandaşına mahkeme tarafından Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla 4 ay hapis cezasının yanı sıra bin 500 Euro para cezası verildiği öğrenildi.

Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan'da gözaltına alındı (2)

CEZASI BELLİ OLDU
Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan tarafına geçtiği için gözaltına alınan ve adı açıklanmayan Türk vatandaşına mahkeme tarafından Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla 4 ay hapis cezasının yanı sıra bin 500 Euro para cezası verildiği öğrenildi. Yunan basınına göre alkollü olduğu için ayılması beklenen Türk vatandaşının ifadesinin ardından çıkarıldığı Kumçiftlik (Orestiada) Suçüstü Mahkemesi’nde çocuklarının İsveç’te olduğunu ve yanına gitmek için sınırı geçmeye çalıştığını söylediği belirtildi.
Yunan basınına yansıyan mahkeme çıkışı fotoğraflarında Türk vatandaşının ellerinin önde kelepçeli olduğu görüldü.

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