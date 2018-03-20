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Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan'da gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda alkollü olduğu belirtilen 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti.

Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan'da gözaltına alındı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda alkollü olduğu belirtilen 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Pasaportu bulunan ancak vizesi olmadığı belirtilen Türk vatandaşı, Yunan askerlerince gözaltına alınırken, Türk gümrük muhafaza görevlilerinin, Türk vatandaşı koşarken havaya uyarı ateşi açtığı belirtildi.
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na dün saat 23.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 40 yaşlarında Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Tampon bölgenin Yunan tarafında bulunan askerler tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşının 'aşırı derecede alkollü' olduğu öne sürüldü.
Türk gümrük muhafaza görevlileri tarafından Türk vatandaşının ardından havaya defalarca uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yapılan incelemede pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi olmadığı belirtilen Türk'ün sınırda tutulduğu öğrenildi.

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Sınırı koşarak geçen Türk, Yunanistan'da gözaltına alındı

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