Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 938 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yasa dışı yollardan sınırlardan geçmeye çalışan 938 kişinin yakalandığını açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 828 şahsın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi. Yasa dışı yollarla İran’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan 78 ve Türkiye’den Yunanistan’a geçiş teşebbüsünde bulunan 32 şahsın yakalandığı bildirildi.
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