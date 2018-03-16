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Sinop Kalesi’nde intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

Sinop’ta bunalıma giren genç bir kadın kaleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.Sinop’ta 23 yaşındaki Esra S., Sinop Kalesi’ne çıkarak intihar etmek istedi.

Sinop’ta bunalıma giren genç bir kadın kaleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Sinop’ta 23 yaşındaki Esra S., Sinop Kalesi’ne çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların kadını görmesi üzerine durum 112, polis ve Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler genç kadını ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen genç kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği genç kadın, polis eşliğinde kaleden indirilerek Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç kadının, eşinin kendisinden boşanmak istemesi üzerine bunalıma girerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi

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Sinop Kalesi’nde intihar girişimi

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi
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Sinop Kalesi’nde intihar girişimi

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi
3 / 6

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi
4 / 6

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi
5 / 6

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi
6 / 6

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi

Sinop Kalesi’nde intihar girişimi
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