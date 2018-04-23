Sinop meydanında yol çöktü

Sinop’un Uğur Mumcu Meydanı’nda meydana gelen su kaçağı nedeniyle çöken yol trafiğe kapandı.
Uğur Mumcu Meydanı’nda su kaçağı nedeniyle yol çöktü. Çökme nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Su kaçağını gidermek için yapılan çalışmalarda ise kepçe devrilmekten son anda kurtuldu. Kepçe, patlayan boruya ulaşmak için kazı yaptığı sırada yol tekrar çöktü. Yan yatan kepçe, son anda kurtulmayı başardı. Olay yerine gelen Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, ”Bugün olması şanssızlık. Yani tam böyle hafta sonu, bayramın olduğu gün ama çabuk yaparız, suyu kestik zaten” dedi.
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