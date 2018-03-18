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Sinop'ta 1 dönümlük alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 19:08 | Son Güncelleme

SİNOP’un Erfelek ilçesinde, kurumuş otlarla kaplı arazide çıkan yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan yandı.

Sinop'ta 1 dönümlük alan yandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’un Erfelek ilçesinde, kurumuş otlarla kaplı arazide çıkan yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan yandı.
Erfelek'teki Atatürk Devlet Hastanesi yakınında, üzeri kurumuş otlarla kaplı arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 1 dönümlük alan yandı. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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Sinop'ta 1 dönümlük alan yandıSinop'ta 1 dönümlük alan yandı

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