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Sinop’ta 17 yaşındaki genç intihara teşebbüs etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

 SİNOP’ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatih T. (17), kendini iple evin tavanına asarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Sinop’ta 17 yaşındaki genç intihara teşebbüs etti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatih T. (17), kendini iple evin tavanına asarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Olay Sinop'un Derviş Sarabil Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatih T., evin tavanına kendini iple asarak intihar girişiminde bulundu. Odaya giren aile, çocuklarının tavana asılı halde görüp hemen aşağıya indirdi ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi evde yaptı. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. İntihar teşebbüsünde bulunan Fatih T. ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sinop’ta 17 yaşındaki genç intihara teşebbüs ettiSinop’ta 17 yaşındaki genç intihara teşebbüs ettiSinop’ta 17 yaşındaki genç intihara teşebbüs ettiSinop’ta 17 yaşındaki genç intihara teşebbüs etti

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