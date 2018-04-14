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Sinop’ta 2 genç evlerinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 2 genç, bu sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu.Olay, bu sabah Yıldız ve Karacaören mahallelerinde meydana geldi.

Sinop’ta 2 genç evlerinde ölü bulundu

Sinop’un Boyabat ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 2 genç, bu sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu.
Olay, bu sabah Yıldız ve Karacaören mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece birlikte vakit geçirdikleri ve 3 kişi oldukları öğrenilen Karacaören’de ikamet eden Gökhan Öztürk (25) ile Yıldız Mahallesi’nde oturan İbrahim Çetinkaya (23) bu sabah evlerinde ölü bulundu. 3 arkadaştan Y.G. ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ölen gençlerin üzerende sentetik uyuşturucu bulunduğu ileri sürüldü.
Polis şüpheli ölümlerle ilgili inceleme başlattı.

Sinop’ta 2 genç evlerinde ölü bulundu

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