Sinop'ta 'Balatlar yapı topluluğu' kazısı 9 yıldır devam ediyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta sürdürülen 'Balatlar yapı topluluğu' arkeolojik kazısının 9'uncu yılında çalışmalara başlandı.

Sinop kent merkezinde bulunan 'Balatlat yapı topluluğu' arkeolojik kazı çalışmaları 9 yıldır devam ediyor. Bölgede bu yıl ki kazı çalışması gerçekleştirilmeye başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu kazı çalışması ile ilgili bilgi verdi. Kazıyı geniş bir ekip ve öğrenci grubu ile yürüttüklerini belirten Prof.Dr. Köroğlu, "Bu sene ki çalışma amacımız daha çok yapının batı kesiminde geçen yıl ortaya çıkardığımız 5'inci yüzyıla ait kilise evresine ait mezarların ve mozaiklerin ortaya çıkarılmasını oluşturuyor. Yeni panolar bulduk. Bunlar ünik eserler, üzerinde kim için yapıldıysa mozaik adak için olarak yapılıyor. Kim için ne yapıldıysa onların da isimleri yer alan çok önemli cenneti temsil eden sahneler bulunuyor mozaikler üzerinde. İlerleyen zamanlarda yeni buluntularla karşılaşacağımızı umut ediyoruz" dedi.