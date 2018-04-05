Sinop’ta çaldı, Bafra’da yakalandı

Sinop’ta bir büfeden sigara çaldığı iddiasıyla aranan şahıs, Samsun’un Bafra ilçesinde yakalandı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Çilhane Mahallesi’nde şüpheli gördükleri Yakup E.’yi (50) emniyete götürerek GBT sorgulaması yaptı. Yapılan araştırmada şahsın bir hafta önce Sinop’ta bir büfeden yüklü miktarda sigara hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi. Daha önceden de hakkında hırsızlıkla ilgili işlem yapıldığı öğrenilen Yakup E., polis ekiplerince Sinop Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.