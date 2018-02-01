Sinop’ta evde patlama

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta bir dairede, gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama, paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Sinop Kefevi Mahallesi Büyükkaş Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında oturan Remziye Yaşar'a ait dairede, öğle saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Evin balkon penceresi yerinden söküldüğü, camların kırıldığı patlamadan yara almadan kurtulan aile, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Patlamanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamanın kesin nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olcak.
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