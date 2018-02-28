Sinop'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (3)

ÖLEN VE YARALANAN GEMİCİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Sinop Limanı'nda patlama meydana gelen 'MV Mümtaz Amca' isimli kuru yük gemisinde hayatını kaybeden gemicinin Kazım Sucu (47), yaralanan gemicinin ise Ragıp Yanak (54) olduğu belirtildi.
Dün başlayan fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan 21 kuru yük gemisinin halen Sinop Limanı'nda beklediğini belirten Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "Denizde şiddetli rüzgar ve dalga var. Bu nedenle ekiplerimiz gemiye ulaşmakta güçlük çekmişlerdi. Ancak şu an bütün ekipler gemiye ulaştı. Olay yeri inceleme çalışmaları şu an yapılıyor. Ölen mürettebatın cenazesi de inceleme sonrasında kıyıya getirilip morga götürülecek" dedi.
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