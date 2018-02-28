Sinop'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (4)

ÖLEN GEMİCİNİN CESEDİ ALINAMIYOR
Sinop Limanı'na Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan, yüklediği kömürü İzmit Limanı'na götürürken çıkan fırtına sonucunda Sinop Limanı’nın 300 metre açığına demir atan 4 bin 921 grastonluk Liberya bandıralı 'MV Mümtaz Amca' isimli kuru yük gemisinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kazım Sucu'nun cesedine ikinci bir patlamanın yaşanması ihtimaline karşı müdahale edilemiyor. Gemide incelemeler devam ederken Valilik ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Yağmurda kızını şemsiye olarak kullandı
Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum