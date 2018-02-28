HABER

Sinop'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 18:19 | Son Güncelleme

ÖLEN GEMİCİNİN CESEDİ ALINAMIYOR Sinop Limanı'na Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan, yüklediği kömürü İzmit Limanı'na götürürken çıkan fırtına sonucunda Sinop Limanı’nın 300 metre açığına demir atan 4 bin 921 grastonluk  Liberya bandıralı 'MV Mümtaz Amca' isimli kuru yük gemisinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kazım Sucu'nun cesedine ikinci bir patlamanın yaşanması ihtimaline karşı müdahale edilemiyor.

Sinop'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (4)

ÖLEN GEMİCİNİN CESEDİ ALINAMIYOR
Sinop Limanı'na Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan, yüklediği kömürü İzmit Limanı'na götürürken çıkan fırtına sonucunda Sinop Limanı’nın 300 metre açığına demir atan 4 bin 921 grastonluk Liberya bandıralı 'MV Mümtaz Amca' isimli kuru yük gemisinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kazım Sucu'nun cesedine ikinci bir patlamanın yaşanması ihtimaline karşı müdahale edilemiyor. Gemide incelemeler devam ederken Valilik ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (4)Sinop'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (4)Sinop'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (4)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafelere polis denetimi

Kafelere polis denetimi

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini tüfekle yaraladı

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini tüfekle yaraladı

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti

Antalya’da 28 Şubat eylemi

Antalya’da 28 Şubat eylemi

Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Uçuruma yuvarlanan cipte cesedi bulunan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Uçuruma yuvarlanan cipte cesedi bulunan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.