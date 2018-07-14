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Sinop'ta hareket halindeki tur otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

 SİNOP'ta, sürücü ve muavinle birlikte 34 kişinin bulunduğu tur otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Sinop'ta hareket halindeki tur otobüsü yandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, sürücü ve muavinle birlikte 34 kişinin bulunduğu tur otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, alevlere itfaiye müdahale etti. Yangında, otobüste büyük çaplı hasar oluştu.
Olay, saat 12.00 sıralarında kent merkezindeki Pervane yokuşu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Çayıroğlu yönetimindeki 34 TT 4885 plakalı, 32 yolcu bulunan tur otobüsü seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Sürücü dumanları görüp otobüsü durdurdu. Yolcular hemen tahliye edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında, otobüste büyük hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sinop'ta hareket halindeki tur otobüsü yandıSinop'ta hareket halindeki tur otobüsü yandıSinop'ta hareket halindeki tur otobüsü yandıSinop'ta hareket halindeki tur otobüsü yandı

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