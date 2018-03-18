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Sinop’ta hastane yakınında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Sinop’un Erfelek ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sinop’ta hastane yakınında yangın

Sinop’un Erfelek ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Sinop’un Erfelek ilçesi Atatürk Devlet Hastanesi yakınında kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürüldü.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta hastane yakınında yangın

Sinop’ta hastane yakınında yangın

Sinop’ta hastane yakınında yangın

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