Sinop’ta hastane yakınında yangın

Sinop’un Erfelek ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Sinop’un Erfelek ilçesi Atatürk Devlet Hastanesi yakınında kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürüldü.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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