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Sinop'ta ırmağa giren 2 kardeş boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

SİNOP'ta ırmağa giren iki kardeş akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Sinop'ta ırmağa giren 2 kardeş boğuldu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta ırmağa giren iki kardeş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Gökırmak'ta meydana geldi. İlçede mermercilik yapan Tanju Akbaş ve kardeşi Kubilay Akbaş, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için ırmağa girdi, ancak bir süre sonraakıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

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Sinop'ta ırmağa giren 2 kardeş boğuldu

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