Sinop’ta kaza: 2 yaralı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta kontrolden çıkıp ormanlık alana giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop'un Sinop-Ayancık karayolunda meydana geldi. Mehmet Erat yönetimindeki 34 AS 1086 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp ormanlık alana girdi. Kazada, otomobilde sürücünün eşi Halime Erat ve oğlu Selimhan Erat yaralandı. Yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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