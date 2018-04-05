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Sinop'ta kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Esra AKSU/SİNOP, (DHA )- SİNOP’ta kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanda yangın çıktı.

Sinop'ta kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanda yangın

Esra AKSU/SİNOP, (DHA )- SİNOP’ta kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanda yangın çıktı. İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangında küçük çaplı hasar oluştu.
Sinop Korucuk mevkisinde bir mağazaya yakın alana bırakılan kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında küçük çaplı hasar oluştu.

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Sinop'ta kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanda yangınSinop'ta kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanda yangın

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