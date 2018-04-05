Sinop'ta kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanda yangın

Esra AKSU/SİNOP, (DHA )- SİNOP’ta kullanılmayan eşyaların bırakıldığı alanda yangın çıktı. İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangında küçük çaplı hasar oluştu.
Sinop Korucuk mevkisinde bir mağazaya yakın alana bırakılan kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında küçük çaplı hasar oluştu.
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