HABER

Sinop'ta, kurtlar 8 koyunu telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

SİNOP'ta kurtların saldırısı sonucu 8 koyun telef oldu.

Sinop'ta, kurtlar 8 koyunu telef etti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta kurtların saldırısı sonucu 8 koyun telef oldu.
Olay Sinop'un Bektaşağa Arap Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ceyhan Yalçın, gece yarısı ağıla giren kurtların, 8 koyununu telef ettiğini söyledi. Ceyhan Yalçın, "Çocuklarımın görmemesi için koyunları evin önünden aldım. Ormanlık alana götürüp gömdüm" dedi.
Eşi Sevim Yalçın kurtları gördüğünü belirterek, "Camın önüne geldi kurtlar. 2 kurt. Eşim ateş etmek istedi. Ben izin vermedim. Biz burada panik yapınca kurtlar kaçtı. 8 tane koyunumuzu parçalamışlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta, kurtlar 8 koyunu telef ettiSinop'ta, kurtlar 8 koyunu telef ettiSinop'ta, kurtlar 8 koyunu telef etti

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
14 yaşındaki erkek çocuğu taciz eden memur tutuklandı14 yaşındaki erkek çocuğu taciz eden memur tutuklandı
'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede kazı çalışmaları yeniden başlıyor'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede kazı çalışmaları yeniden başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.