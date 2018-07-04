Sinop'ta, kurtlar 8 koyunu telef etti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta kurtların saldırısı sonucu 8 koyun telef oldu.
Olay Sinop'un Bektaşağa Arap Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ceyhan Yalçın, gece yarısı ağıla giren kurtların, 8 koyununu telef ettiğini söyledi. Ceyhan Yalçın, "Çocuklarımın görmemesi için koyunları evin önünden aldım. Ormanlık alana götürüp gömdüm" dedi.
Eşi Sevim Yalçın kurtları gördüğünü belirterek, "Camın önüne geldi kurtlar. 2 kurt. Eşim ateş etmek istedi. Ben izin vermedim. Biz burada panik yapınca kurtlar kaçtı. 8 tane koyunumuzu parçalamışlar" diye konuştu.
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