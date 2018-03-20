Sinop’ta metruk binada yangın

Sinop’ta tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir boş olan tek katlı kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sinop Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.