HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

 SİNOP’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Erfelek-Sinop karayolunda meydana geldi. Sinop yönüne giden Tevfik Şahin yönetimindeki 55 BS 978 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdal Kaya yönetimindeki 57 FF 830 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Şahin ve Kaya yaralandı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Rus genç doğum gününde kazada öldüRus genç doğum gününde kazada öldü
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandıTarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı

Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.