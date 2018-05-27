Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erfelek-Sinop karayolunda meydana geldi. Sinop yönüne giden Tevfik Şahin yönetimindeki 55 BS 978 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdal Kaya yönetimindeki 57 FF 830 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Şahin ve Kaya yaralandı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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