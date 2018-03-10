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Sinop’ta tır kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 17:35 | Son Güncelleme

Sinop’un Erfelek ilçesinde tır kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Erfelek ilçesi Uzungürgen köyü mevkisinde meydana geldi.

Sinop’ta tır kazası: 1 yaralı

Sinop’un Erfelek ilçesinde tır kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erfelek ilçesi Uzungürgen köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Şaban Yılmaz’ın kullandığı 34 KM 1614 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta tır kazası: 1 yaralı

Sinop’ta tır kazası: 1 yaralı

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