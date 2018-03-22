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Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Sinop-Erfelek Gavur Ovası mevkisinde Mustafa Basut yönetimindeki 57 KA 833 plakalı traktöre arkadan gelen sürücüsü belirsiz 57 KB 298 plakalı ticari araç duramayarak çarptı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sinop-Erfelek Gavur Ovası mevkisinde Mustafa Basut yönetimindeki 57 KA 833 plakalı traktöre arkadan gelen sürücüsü belirsiz 57 KB 298 plakalı ticari araç duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Basut ağır yaralandı. 112 Acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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