Sinop’ta trafik kazası : 1 ölü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta hafif ticari aracın çarptığı traktörün sürücüsü Mustafa Basut (49), öldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gavur Ovası mevkiinde, Mustafa Basut'un kullandığı 57 KA 833 plakalı traktöre arkadan gelen 57 KB 298 plakalı H.K. (60) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Basut ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Basut, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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