Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Pervane Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Keskin yönetimindeki 57 AL 080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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