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Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 08:45 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ayancık istikametinden Sinop’a seyir halinde olan 57 KK 966 plakalı hafif ticari araç aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayancık istikametinden Sinop’a seyir halinde olan 57 KK 966 plakalı hafif ticari araç aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yolun karşısındaki bir elektrik direğine çarparak durabilen hafif ticari araç direği yerinden söktü. Kazada araçta bulunan İsa Açıkel (64) ve Hasan Şeker (36) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

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