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Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametine seyir halinde olan Orhan Dede yönetimindeki 14 HE 826 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametine seyir halinde olan Orhan Dede yönetimindeki 14 HE 826 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Emrah Duru yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

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