Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Boyabat Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bozkurt’un(45) kullandığı 57 T 3058 plakalı ticari taksi ile 52 K 7156 plakalı iş makinesi çarpıştı. Kazada takside bulunan sürücü Mehmet Bozkurt, yolcular Niyazi Celiloğlu (67) ve Adem Celil (48) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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