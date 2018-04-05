Sinop’ta yangın paniği

Sinop’ta atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe yol açtı.
Sinop Korucuk mevkisinde bir mağazaya yakın atıl alanda kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Yangında küçük çaplı zarar oluştu.
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