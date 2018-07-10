Sipariş üzerine kombi çalan 'tesisat ustaları' yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K. (39) ve E.N. (25), yakalandı.
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