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Sipariş üzerine kombi çalan 'tesisat ustaları' yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K. (39) ve E.N. (25), yakalandı.

  1. Yıl Mahallesi'nde, son 1 ay içerisinde 3 evden doğalgaz kombisi çalınmasıyla ilgili polisin yürüttüğü çalışma neticesinde kentte su ve doğalgaz tesisatı işi yapan EK. ve E.N. gözaltına alındı. 2 şüpheli polise, müşterilerinden sipariş geldiğinde evlerden kombileri çaldıklarını, kombileri ise 3 kişiye sattıklarını söyledi. Çalınan kombiler, 3 kişiden alınarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlıktan sabıkaları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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