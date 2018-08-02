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Siparişle araç hırsızlığına 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

  Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA  BAŞAKŞEHİR'de çalınan araçların şase numaralarını hurda araçların şase numaralarıyla değiştirerek satışa çıkaran bir kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Siparişle araç hırsızlığına 1 gözaltı

Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

BAŞAKŞEHİR'de çalınan araçların şase numaralarını hurda araçların şase numaralarıyla değiştirerek satışa çıkaran bir kişi polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin satın aldığı hurda araçların aynı marka ve modelini tanıdığı otomobil hırsızlarına çaldırdığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir yıl içerisinde Beşiktaş, Büyükçekmeçe, Küçükçekmece, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yaşanan otomobil hırsızlığı ihbarlarıyla ilgili inceleme başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalınan araçların şase numaralarının hurda araçların şase numaralarıyla değiştirilerek satışa çıkarıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri söz konusu atölyeye baskın yaparak S.A'yı (32) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli S.A'nın bu yolla şaselerini değiştirdiği 6 otomobil İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Çalınan otomobillerin sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

(Fotoğraflı)

Siparişle araç hırsızlığına 1 gözaltıSiparişle araç hırsızlığına 1 gözaltıSiparişle araç hırsızlığına 1 gözaltı

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