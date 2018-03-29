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Sıradan verilmeyen mandalina kavgasında ömür boyu hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

BURSA’da pazarda alışveriş yaparken, mandalinanın istediği sıradan verilmediğini belirtip, tartıştığı satıcı Ömer Dönmez'i ve Nuri Mutlu'yu yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un yargılanmasına başlandı.

Sıradan verilmeyen mandalina kavgasında ömür boyu hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da pazarda alışveriş yaparken, mandalinanın istediği sıradan verilmediğini belirtip, tartıştığı satıcı Ömer Dönmez'i ve Nuri Mutlu'yu yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un yargılanmasına başlandı. Ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası istenen Erol, "Üzgünüm, özür diliyorum" dedi.
Olay, geçen Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesi, Gökdere Pazar yerinde meydana geldi. Polis memuru olarak görev yaparken iki sene önce emekli olan Gürkan Erol (47), pazarda Ömer Dönmez’e (36) ait tezgahtan mandalina almak istedi. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra bir kilo satın almak istedi. Bu sırada Erol, mandalinaların istediği yerden verilmediğini gerekçe göstererek Ömer Dönmez ve arkadaşı Nuri Mutlu (42) ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşünce, ruhsatsız tabancasını çıkartan Gürkan Erol, tezgahta satış yapan Ömer Dönmez‘i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu’yu ise ayaklarından yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yakalanan Gürkan Erol ise tutuklandı.
Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs'ten ömür boyu, 'kasten yaralamak' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gürkan Erol'un yargılanmasına başlandı. Duruşmaya koltuk değnekleriyle gelen Nuri Mutlu, Gürkan Erol'dan şikayetçi oldu.
Gürkan Erol ise satın almak istediği mandalinanın istediği sıradan verilmemesi nedeniyle Ömer Dönmez ile tartıştığını daha sonra aralarında kavga çıktığını söyledi. Gürkan Erol, "Bana sopa ile saldırdılar. Dövdüler. Kendimi sorumak için silahımı çekip, rastgele ateş edince ikisini yaraladım. Üzgünüm ve özür diliyorum" dedi, tahliyesi istedi.
Mahkeme, Erol'un tahliye talebini reddederken, duruşma, eksik evrakların tamamlanması, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Sıradan verilmeyen mandalina kavgasında ömür boyu hapis istemiSıradan verilmeyen mandalina kavgasında ömür boyu hapis istemiSıradan verilmeyen mandalina kavgasında ömür boyu hapis istemiSıradan verilmeyen mandalina kavgasında ömür boyu hapis istemi

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