HABER

Sirene, Almanya’dan jüri özel ödülü ve iki altın madalyayla döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk ve en önemli çok sesli kadın korolarından Sirene, geçen yıl 10.

Sirene, Almanya’dan jüri özel ödülü ve iki altın madalyayla döndü

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk ve en önemli çok sesli kadın korolarından Sirene, geçen yıl 10. Uluslararası JohannesBrahms Koro Yarışması'nda elde ettiği üstün başarılarının ardından, bu yıl da uluslararası arenadaki başarısını sürdürdü. Almanya’nın Zwickau şehrinde 6-10 Haziran arasında düzenlenen 8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması'ndan da iki altın madalya ve 'Jüri Özel Ödülü' ile döndü.
Ünlü besteci Robert Schumann’ın anısına 4 yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl, 11 ülkeden 17 koro katıldı. Etkinlik öncesi yapılan haberde Sirene, 'olağanüstü başarılı' olarak nitelendirilmiş ve merakla beklenen katılımcı olarak takdim edilmişti.
Etkinliğin açılış konserinde de davetli dört korodan biri olarak yer alan Sirene, yarıştığı 'Eşit Sesli Oda Müziği' kategorisinde icra ettiği R. Schumann, T. L. Victoria, C. Debussy, M. Kocsar ve şef Volkan Akkoç'un eserleri ile altın madalyanın sahibi oldu. J. Brahms, O. Gjeilo ve J. Busto'nun eserlerini seslendirdikleri 'Dini Müzik Kategorisi'nde de altın madalyaya layık görüldü. Ayrıca 'Oda Müziği' kategorisinde zorunlu eser olarak seslendirdiği Robert Schumann'ın bestesi Tamburinschlägerin'de sergilediği üstün performansla 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Sirene tüm performanslarıyla jürinin, izleyicilerin ve diğer katılımcı koroların beğenisini topladı. Özellikle besteleri Şef Volkan Akkoç'a ait olan, Orhan Veli Kanık'ın 'Bedava' ve Canan Apak Baysal'ın 'Şeytan' şiirleri üzerine yazılan eserler büyük hayranlık ve takdir gördü. Böylece Sirene, Türkiye’deki koro müziğinin içeriği ve kalitesini bir kez daha en üst düzeyde tanıtmış oldu.
Robert Schumann’ın doğduğu kent olan Zwickau’da, her yıl ünlü bestecinin doğum günü anısına, Kuğu Gölü’ndeki Işık Festivali kapsamında da sahne alan Sirene, yöresel kıyafetlerle, türkü düzenlemeleri ve halk şarkılarından oluşan bir repertuvar seslendirdi. Zwickau halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanan Sirene'ye Almanya’nın Freie Presse gazetesi de yerel ekinde yer verdi.
Sirene, geçen yıl Uluslararası JohannesBrahms Koro Yarışması'nda katıldığı her iki kategoride altın madalya almış, ayrıca 'Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı' özel ödülü ile birlikte yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olarak takdim edilen 'En İyi Şef' ödülünün de sahibi olarak Türkiye'ye toplam dört ödülle dönmüştü.
Şef Volkan Akkoç, bu büyük ve değerli başarıya giden yolda Sirene’nin yanında olan herkese teşekkürlerini iletirken; sanatın desteklendiği sürece ne kadar önemli ve ciddi işlerin yapılabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Sirene, Almanya’dan jüri özel ödülü ve iki altın madalyayla döndüSirene, Almanya’dan jüri özel ödülü ve iki altın madalyayla döndüSirene, Almanya’dan jüri özel ödülü ve iki altın madalyayla döndüSirene, Almanya’dan jüri özel ödülü ve iki altın madalyayla döndü

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Arı sokan yaşlı kadın öldüArı sokan yaşlı kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.