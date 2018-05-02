HABER

Şirketten 4 yılda 1 milyon lira çaldığı iddia edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bir inşaat şirketinde, kasa defterlerinde usulsüzlük yaparak 1 milyon lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan sekreter ve ön muhasebeci S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bir inşaat şirketinde, kasa defterlerinde usulsüzlük yaparak 1 milyon lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan sekreter ve ön muhasebeci S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir inşaat şirketinin yöneticileri M.T. ve S.T., şirkette sekreter ve ön muhasebeci olarak çalışan S.B. isimli kadından şikayetçi oldu. 2013-2017 yılları arasında şirket kasa defterinde usulsüzlük yaparak 1 milyon lira çaldığı öne sürülen S.B., savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

S&P kararı sonrası dolarda son durum! S&P kararı sonrası dolarda son durum!
Son ankette çarpıcı sonuçlar!Son ankette çarpıcı sonuçlar!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

Herkes oraya akın ediyor!

Herkes oraya akın ediyor!

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.