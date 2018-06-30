HABER

Sırma’dan ilk Türkçe single: Belki Bir Gün

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

 ABD’de yaşayan müzisyen SIRMA, 4 parçalık “To Love” EP’sinin ardından ilk Türkçe single’ı “Belki Bir Gün”ü müzikseverlerle buluşturdu.

Sırma’dan ilk Türkçe single: Belki Bir Gün

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ABD’de yaşayan müzisyen SIRMA, 4 parçalık “To Love” EP’sinin ardından ilk Türkçe single’ı “Belki Bir Gün”ü müzikseverlerle buluşturdu.

Alternatif pop ile elektroniği buluşturduğu müziğiyle bağımsız sahneye yeni bir soluk getiren SIRMA’nın ilk Türkçe şarkısı "Belki Bir Gün" dijital platformlarda yerini aldı. SIRMA, vokalist, şarkı ve söz yazarı, prodüktör ve aranjör kimliğiyle yeni şarkısını baştan sona kendisi yarattı.

ABD’de yaşayan, Berklee College of Music mezunu genç müzisyen SIRMA, prodüksiyon ve ses mühendisliği asistanlığı ile başladığı New York kariyerine, bu alanlara ek olarak şarkı yazarlığı ve aranjörlük üzerine de eğitim vererek devam ediyor. Hem ABD’de, hem Türkiye’de sahne tecrübesi olan SIRMA, yaklaşık 7 yıldır her iki ülkede reklam müziklerine vokal kayıtları da yapıyor.

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Forklift hırsızını, çekici operatörünün 'toprak rengi' şüphesi yakalattıForklift hırsızını, çekici operatörünün 'toprak rengi' şüphesi yakalattı
Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.