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Şırnak merkez Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

IHAAW180208-ASA/19-03-2018 - Şırnak merkez Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. 19.03.2018 18:02:08 TSI NNNN

IHAAW180208-ASA/19-03-2018

- Şırnak merkez Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

19.03.2018 18:02:08 TSI
NNNN

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