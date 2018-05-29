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Şırnak merkezli FETÖ operasyonu: 35 asker gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

ŞIRNAK merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 35 asker gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 35 asker gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla bağlantısı olduğu tespit edilen askerlere yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Dün Şırnak merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.
Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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