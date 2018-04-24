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Şırnak şehidi memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

Şırnak Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcıları Tunahan Efendioğlu, Sercan Gökdemir, 23.

Şırnak Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.
Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcıları Tunahan Efendioğlu, Sercan Gökdemir, 23. Piyade Tümen Komutanı Veli Tarakcı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’ın, Türk bayrağına sarılı naaşı ambulanstan alınarak katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Şehit Jandarma Üstçavuş Akın’ın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı. Şehit Akın’ın cenazesi Uşak’a gönderilmek üzere helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na gönderildi.
Şırnak Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde, sabaha karşı bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

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