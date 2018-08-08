Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ın İdil ilçesindeki mahalle muhtarları, altın fiyatları yükselirken, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayan takı takılması ve para verilmesiyle ilgili makul düzeye çekilmesi için ortak karar aldı. Muhtarların aldığı karara göre, kız tarafı damat tarafından 2 çift burma bilezik, 1,5 metrelik zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebilecekken, gelinin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek.

İdil'in merkez Turgut Özal, Yukarı, Yeni, Atakent ve Yeni mahallelerinin muhtarları, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek çiftlerin ekonomik yönden zor durumda kalmaması için takılan takıların ve verilen paraların makul düzeyde olmasına yönelik ortak karar aldı. 5 muhtarın imza attığı ortak metinde, altın fiyatlarının yükseldiği ve evlenecek kişilerin borçlandığı belirtilerek, "Gençlerimizin evlenebilmesi için Şırnak genelinde şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir" denildi. Kız tarafının, damat tarafından 2 çift 30 gramlık burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlık zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebileceği belirtilen kararda, gelinin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyeceği kaydedildi. Muhtarlar, ilçe müftülüğüne de bildirilen kararın Şırnak genelinde uygulanmasını istedi.