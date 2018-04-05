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Şırnak ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

Şırnak ve İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçeleri ile İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak ve İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçeleri ile İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Dün düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 64 gram esrar, 8 gram eroin ve 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5’i, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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