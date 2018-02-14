Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cudi Dağı’nda başlatılan ’Şehit P.Uzm.Çvş. Serdar Ege Operasyonu’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi. Operasyonda yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda ise çok sayıda mühimmat, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Cudi Dağı kırsalında, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla; İl Jandarma Komutanlıklarınca 13 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Şehit P.Uzm.Çvş. Serdar Ege Operasyonu’nda 2 adet mağara ve 1 adet barınak tespit edilerek imha edilmiş olup yapılan aramalarda; 4 adet 65 litrelik jelikan, çok sayıda EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 5 adet küçük tüp, 3 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet Kalaşnikof şarjörü, 100 metre ikili kablo ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.