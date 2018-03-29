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Şırnak’ta 1 kanas ve 7 adet kalaşnikof tüfeği ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta 1 kanas, 7 kalaşnikof ve bunlara ait mühimmatın ele gerildiğini açıkladı.TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Güzelyazı kırsalında devam eden operasyonlar sonucunda 1 adet kanas, 7 adet kalaşnikof ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak’ta 1 kanas ve 7 adet kalaşnikof tüfeği ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta 1 kanas, 7 kalaşnikof ve bunlara ait mühimmatın ele gerildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Güzelyazı kırsalında devam eden operasyonlar sonucunda 1 adet kanas, 7 adet kalaşnikof ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak’ta 1 kanas ve 7 adet kalaşnikof tüfeği ele geçirildi

Şırnak’ta 1 kanas ve 7 adet kalaşnikof tüfeği ele geçirildi

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