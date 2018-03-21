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Şırnak’ta 2 adet AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şırnak’ın Andaç bölgesinde düzenlenen terör operasyonlarında 2 adet AT-4 tanksavar silahı ile muhtelif malzeme ele geçirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak’ta Andaç bölgesinde icra edilen operasyonlarda 2 adet AT-4 tanksavar silahı ile muhtelif malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şırnak’ın Andaç bölgesinde düzenlenen terör operasyonlarında 2 adet AT-4 tanksavar silahı ile muhtelif malzeme ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak’ta Andaç bölgesinde icra edilen operasyonlarda 2 adet AT-4 tanksavar silahı ile muhtelif malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

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