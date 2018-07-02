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Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbari bilgiler doğrultusunda, Cudi Dağı Anılmış köyü bölgesinde İHA ile 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.

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