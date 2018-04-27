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Şırnak'ta 22 tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aralarında 'Glock' marka tabancaların da bulunduğu 250 bin lira değerinde 22 tabanca ele geçirdi.

Şırnak'ta 22 tabanca ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aralarında 'Glock' marka tabancaların da bulunduğu 250 bin lira değerinde 22 tabanca ele geçirdi.
Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan 2018 tarihinde Silopi ilçesi Dolan mezrasında kaçakçılık suçları ve terörizmin finansmanına yönelik icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 6 adet Colt, 2 adet HS Produckt, 2 adet Colt 9,65 milimetre toplu tabanca, 3 adet Glock, 6 adet Walter, 2 adet Sig Sauer, 1 adet HS Produckt Kompakt olmak üzere toplam 22 adet tabanca ile bu tabancalara ait 30 adet şarjör ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir."

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