Şırnak’ta 27 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 379 bin 540 Türk Lirası olan 27 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mart 2018 tarihinde kaçakçılık suçları ve terörizmin finansmanına yönelik icra edilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 379 bin 540 Türk Lirası olan 27 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Suçta kullanılan 1 araca el konulmuştur. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.