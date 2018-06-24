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Şırnak'ta 3 Alman ve 1 Türk'e gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:00 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde seçim sandıklarının bulunduğu okullara giden, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcesi olduğunu iddia eden 3 Alman ve 1 Türk vatandaşı, görev belgesini ibraz edemeyince gözaltına alındı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde seçim sandıklarının bulunduğu okullara giden, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcesi olduğunu iddia eden 3 Alman ve 1 Türk vatandaşı, görev belgesini ibraz edemeyince gözaltına alındı.
Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde seçim sandıklarının bulunduğu bölgelere giden ve AGİT üyesi olduklarını iddia ettikleri söylenen 3 Alman ile 1 Türk, görev belgelerini ibraz etmeyince, sandık başkanı güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında seçim kanununa muhalefetten işlem yapılacağı belirtildi.

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