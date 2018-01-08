Şırnak'ta 5 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenmiş vaziyette 5 kilo TNT patlayıcı ve roket mühimattı ele geçirildi.
Cizre ilçesinde 5 kilo TNT patlayıcı ve roket mühimmetın ele geçirilmesiyle ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak il Jandarma Komutanlığınca, alınan duyum üzerine 08 Ocak 2018 tarihinde, ilimiz Cizre ilçesi Bozalan köyü ile Yukarıkonak mezrası arasında kalan bölgede icra edilen operasyonda, araziye gizlenmiş vaziyette 5 kilogram TNT patlayıcı ve 5 adet roket mühimmatı sevk fişeği ele geçirilmiştir" denildi.
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